Vanoli: “Creiamo poco? a parte Udine abbiamo fatto bene in attacco. Oggi i dati xG ci premiano”

Dopo lo 0-0 deludente contro il Parma, il tecnico viola Paolo Vanoli, in conferenza stampa ha provato anche ad analizzare le difficoltà offensive della sua squadra. Una Fiorentina apparsa ancora una volta sterile e poco incisiva, incapace di trovare la via del gol e di accendere il pubblico del Franchi, che al termine della gara ha manifestato tutta la propria frustrazione.

Alla domanda su una possibile autocritica per le difficoltà realizzative della squadra, l’allenatore ha risposto cercando di leggere la situazione in modo più ampio. Secondo Vanoli il rendimento offensivo dei viola non sarebbe così negativo come i numeri dei gol segnati potrebbero far pensare:

“A volte il calcio è strano: nei primi due mesi abbiamo avuto un sacco di chance ma abbiamo concretizzato poco. Poi ci sono alti e bassi nelle stagioni… ma credo che a parte Udine abbiamo fatto bene in attacco. Oggi i dati xG ci premiano”

Resta però la sensazione di una Fiorentina poco brillante e con grandi difficoltà a trasformare il gioco in occasioni realmente pericolose. Lo 0-0 contro il Parma ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi, che si aspettavano una reazione e una prestazione ben diversa davanti al proprio pubblico.