Fiorentina-Parma finisce 0-0 al Franchi. Viola al quart’ultimo posto a +1 sulla Cremonese

La Fiorentina di Vanoli oggi alle ore 15 affronterà il Parma di Cuesta all’Artemio Franchi di Firenze. La Viola ha l’ennesima chance di uscire dalla zona rossa della classifica. La Fiorentina arriva a questa gara dopo l’orrenda prestazione contro l’Udinese.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio il Parma. Dopo 30” conclusione in porta di Gosens deviata da Delprato. Al 9’ Harrison crossa dentro, ottima sponda di Piccoli, sul pallone arriva Ranieri che non riesce a dare forza alla conclusione. Al 12’ Gudmundsson perde un pallone sanguinoso in mezzo al campo, Strefezza avanza e calcia verso la porta, palla che si spegne sul fondo. Al 19’ cross di Sorensen sul secondo palo, stacca Valeri, pallone fuori. Al 26’ Fagioli calcia, palla respinta che finisce sui piedi di Ndour che conclude senza la giusta coordinazione e trova un’altra ribattuta. Al 34’ Dodò crossa dentro, Piccoli colpisce il pallone di spalla ma sulla sua sponda Ndour non riesce ad arrivare. Al 38’ ancora cross di Harrison ma Piccoli non colpisce bene la palla. Al 43’ Strefezza per Mandela che calcia rasoterra, palla che finisce di poco fuori, De Gea non ci sarebbe arrivato. Al 45’ cross di Gosens sul secondo palo, Harrison e Mandragora non riescono ad arrivare sulla palla.

SECONDO TEMPO- Al 47’ Gosens crossa dentro, chiude tutto Corvi. Al 48’ grande chance per la Fiorentina sui piedi di Fagioli che cicca il pallone senza dare forza. Al 48’ Piccoli calcia da due passi, Delprato chiude tutto con il piede. Al 54’ conclusione acrobatica di Mandragora che non riesce a coordinarsi. Al 54’ nel Parma dentro Ordonez, fuori Nicolussi Caviglia. Al 59’ calcio d’angolo di Mandragora, Ranieri raccoglie il pallone e calcia ma senza colpire bene la sfera. Al 61’ giallo per Mandragora. Al 63’ fuori Mandragora, al suo posto Fabbian. Al 72’ doppio cambio Parma, fuori Strefezza e Pellegrino, dentro Elphege ed Oristanio. Al 73’ ottima palla messa dentro da Fagioli, né Piccoli né Fabbian arrivano all’appuntamento con il pallone. Al 77’ il Parma spreca un contropiede che poteva essere pericoloso per la Fiorentina. All’80’ fuori Harrison, dentro Fazzini. All’82’ fuori Sorensen, dentro Estevez. All’85’ Gudmundsson sul secondo palo, Fazzini sfiora. All’85’ fuori Pongracic e Ndour, dentro Brescianini e Comuzzo. All’89’ tiro-cross di Gosens, salva Valeri in angolo. Al 90’ giallo per Dodò. Dopo 4′ di recupero arriva il triplice fischio, Fiorentina-Parma finisce 0-0.