Anche il Parma trova la prima vittoria in Serie A battendo il Torino 2-1. Scavalcata la Fiorentina

Il Parma vince 2-1 contro il Torino vincendo la sua prima partita di questo campionato grazie alla doppietta di Pellegrino

Il Parma ottiene i primi tre punti stagionali nella seconda gara casalinga in Serie A: il Tardini si conferma un fortino per i crociati, che avevano fermato qui l'Atalanta e ottenuto invece solo 2 punto nelle tre trasferte affrontate. Continua invece il momento difficile del Torino, che disputa un primo tempo molto buono ma una ripresa non all'altezza, venendo punito da un avversario più cinico.

Dopo un inizio molto equilibrato, il Toro cresce e colleziona occasioni: Ngonge su calcio piazzato conclude fuori di poco, poi Simeone ha due occasioni per fare male a Suzuki ma viene murato in un'occasione da Circati e in un'altra addirittura dal compagno Casadei. La squadra di casa fatica a trovare le geometrie giuste e i tre attaccanti toccano di rado il pallone.

Al 35' ecco l'episodio che cambia la partita: calcio di rigore per il Parma dopo on field review per fallo di mano, evidentissimo, di Ismaijli su colpo di testa di Delprato. Del tiro dal dischetto si incarica Pellegrino: il centravanti argentino realizza il calcio di rigore che sbilancia la sfida tra crociati e Torino, salendo a quota 1 in campionato dopo i 3 in Coppa Italia. Per i ducali si tratta comunque del primo e unico tiro in porta della gara.

La ripresa si apre con una doppia grande emozioni: Pellegrino fa 2-0 con un gran gol di testa, il pezzo forte del suo repertorio, ma la rete viene annullata per una presunta carica su Israel. Ribaltamento di fronte ed ecco il pareggio: Ngonge si prende la squadra sulle spalle e servito da Coco al limite dell’area, controlla il pallone, se lo porta sul destro e lascia partire una potente conclusione che si insacca alla destra di Suzuki.

Il Parma incassa il colpo ma continua a cercare il gol, con ancora più convinzione, fino a trovarlo ancora una volta con Pellegrino. Stavolta il cross è di Valeri e arriva direttamente da calcio piazzato: l'argentino stacca e incorna la rete del 2-1, la rete che decide la sfida. Lo scrive TMW.