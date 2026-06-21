Il Corriere dello Sport annuncia: "Sohm piace a Grosso, potrebbe anche restare alla Fiorentina"

Il giocatore svizzero potrebbe rimanere in viola con il nuovo tecnico Grosso

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport – Stadio, stanno salendo rapidamente le quotazioni di Simon Sohm all'interno delle gerarchie della Fiorentina. Il centrocampista svizzero si appresta a rientrare alla base dopo il periodo trascorso in prestito al Bologna, portando con sé la responsabilità dell'importante investimento da 15 milioni di euro effettuato dai viola soltanto un anno fa per prelevarlo dal Parma. Il calciatore elvetico gode della stima del nuovo tecnico Fabio Grosso, che intende sfruttare appieno il ritiro estivo e il ciclo di amichevoli in programma tra luglio e agosto per testarlo sul campo. Sarà proprio questo periodo di prova a determinare se il gradimento dell'allenatore si trasformerà in una conferma definitiva per la prossima stagione.