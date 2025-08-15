La Repubblica riporta: "Comuzzo importante, ma per 30 milioni Commisso potrebbe vacillare"

Il difensore centrale viola ha tante pretendenti, ma per ora la sua posizione è ben salda al centro della Fiorentina

Secondo quanto riportato dall'edizione di Firenze de La Repubblica, Pietro Comuzzo viene considerato molto importante da parte della Fiorentina ma non incedibile. Il quotidiano scrive che una eventuale offerta superiore ai 30 milioni di euro, un po' come accaduto a Leoni ceduto dal Parma al Liverpool per 40 milioni, farebbe vacillare il club di Commisso che potrebbe a quel punto prendere in considerazione l'idea di una cessione per il giovane centrale classe 2005.

Al momento non ci sono state chiamate da parte di nessun club e la Fiorentina è ben salda nella sua conferma come titolare della difesa di Pioli. Il Milan ha trovato il difensore che voleva, ora per il friulano le offerte potrebbero arrivare principalmente dalla Premier.