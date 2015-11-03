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Notizie Leoni Fiorentina
La Repubblica riporta: "Comuzzo importante, ma per 30 milioni Commisso potrebbe vacillare"
15 agosto 2025 18:31
Nazione: "Fiorentina su Coppola e Leoni, entrambi hanno una valutazione di 7 milioni"
13 giugno 2025 09:59
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