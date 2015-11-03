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Notizie Leoni Fiorentina

La Repubblica riporta: "Comuzzo importante, ma per 30 milioni Commisso potrebbe vacillare"

15 agosto 2025 18:31

Nazione: "Fiorentina su Coppola e Leoni, entrambi hanno una valutazione di 7 milioni"

13 giugno 2025 09:59

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