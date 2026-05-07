Corriere Fiorentino: "Vanoli aspetta Paratici ma su di lui ci sono Bologna e Parma"

Paratici non ha del tutto chiuso la porta ad un'eventuale conferma di Vanoli

Dal canto suo il ds viola Paratici mantiene la strategia attendista degli ultimi tempi, nella quale il primo passo resta necessariamente un confronto con Vanoli. Sarà in quella circostanza che il responsabile tecnico della Fiorentina e allenatore si confronteranno, e sarà quella l’occasione buona per chiarire definitivamente i progetti del club. Ancora prima della gara dell’Olimpico Paratici non ha del tutto chiuso la porta a un’eventuale conferma di Vanoli, ma mentre filtrano i primi interessi nei confronti dell’allenatore (dopo il Bologna, in caso di addio di Italiano, anche il Parma ci starebbe pensando) sul taccuino viola sono almeno altri due i nomi in ballo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.