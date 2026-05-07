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Corriere Fiorentino: "Vanoli aspetta Paratici ma su di lui ci sono Bologna e Parma"

Paratici non ha del tutto chiuso la porta ad un'eventuale conferma di Vanoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 maggio 2026 09:47
Corriere Fiorentino: "Vanoli aspetta Paratici ma su di lui ci sono Bologna e Parma" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Dal canto suo il ds viola Paratici mantiene la strategia attendista degli ultimi tempi, nella quale il primo passo resta necessariamente un confronto con Vanoli. Sarà in quella circostanza che il responsabile tecnico della Fiorentina e allenatore si confronteranno, e sarà quella l’occasione buona per chiarire definitivamente i progetti del club. Ancora prima della gara dell’Olimpico Paratici non ha del tutto chiuso la porta a un’eventuale conferma di Vanoli, ma mentre filtrano i primi interessi nei confronti dell’allenatore (dopo il Bologna, in caso di addio di Italiano, anche il Parma ci starebbe pensando) sul taccuino viola sono almeno altri due i nomi in ballo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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