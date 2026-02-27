Un eurogol di Folorunsho illude il Cagliari, 1-1 al Tardini col Parma. Sardi a +6 sulla Fiorentina

Finisce in parità la sfida del Tardini tra Parma e Cagliari, che impattano 1-1 al termine di una gara combattuta ma equilibrata. Un punto a testa che muove la classifica allungano sulla Fiorentina: i ducali salgono avanti di 9 lunghezze, mentre i sardi di 6.

La partita si accende nella ripresa, dopo un primo tempo caratterizzato da grande intensità ma poche vere occasioni da rete. Le due squadre si studiano, si affrontano a viso aperto, ma faticano a trovare spazi in avanti. Il Parma prova a costruire con pazienza, mentre il Cagliari si affida alle ripartenze e alla velocità sugli esterni. A sbloccare il risultato è l’ex centrocampista della Fiorentina Folorunsho, che trova un eurogol con una conclusione dalla distanza che batte Corvi, e porta in vantaggio gli ospiti. Il gol galvanizza il Cagliari, che per alcuni minuti sembra poter controllare la gara senza particolari affanni. Il Parma, però, non si arrende e reagisce con determinazione. La pressione crescente dei ducali porta al meritato pareggio firmato da Oristanio, che vince un rimpallo in area e batte Caprile riportando il match in equilibrio. Nel finale entrambe le squadre provano a trovare il colpo decisivo, ma la stanchezza e l’idea di non farsi male prevalgono.

Il pareggio rispecchia l’andamento complessivo della sfida: tanto impegno, buone trame di gioco, ma poca concretezza negli ultimi metri. Parma e Cagliari si dividono così la posta, consolidando la propria classifica al momento lontana dalla zona calda. [Foto Getty]