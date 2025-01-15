TMW scrive: "Contatti in corso tra Fiorentina e Parma. Kayode e Man al centro delle discussioni"
Sono in corso contatti tra Fiorentina e Parma, con oggetto di discussione Michael Kayode e Dennis Man. I dettagli
La Fiorentina è particolarmente attiva sul mercato, cercando soluzioni per colmare le lacune emerse negli ultimi mesi. Secondo quanto riportato da TMW, Michael Kayode potrebbe lasciare il club viola per trovare maggior spazio, vista la scarsa considerazione ricevuta finora in stagione. Tra le squadre interessate c'è la Roma, attualmente impegnata nella trattativa per Devyne Rensch dell'Ajax, ma pronta a valutare alternative come Kayode nel caso in cui l'affare non si concretizzi. La Fiorentina, dal canto suo, gradirebbe inserire nell’operazione una contropartita tecnica come Zalewski o Soule.
Anche il Parma si sta muovendo per il terzino classe 2004. Inizialmente si era ipotizzato uno scambio con l'inserimento di Wojo Coulibaly, ma il laterale emiliano ha recentemente firmato con il Leicester, rendendo non più praticabile questa strada. Quindi ora la Fiorentina potrebbe ampliare il discorso puntando su Dennis Man. L'attaccante è stato individuato come uno dei possibili rinforzi per la sessione di mercato invernale.
TMW: “Richardson valuta di andare via dalla Fiorentina, vuole giocare di più. Il club apre alla cessione”
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