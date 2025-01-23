Corriere dello Sport: “Man-Fiorentina in stallo. Il Parma continua a chiedere 15 milioni, i viola sono fermi a 10”

La società viola considera l'acquisto di un esterno d'attacco una priorità

La trattativa tra Fiorentina e Parma per Dennis Man è in una fase di stallo. I viola vorrebbero acquistare l'esterno rumeno per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni, ma il Parma non scende sotto i 15 milioni.

Al momento non sono previste novità immediate, ma i dirigenti Pradè e Goretti restano in contatto continuo con il Parma da lunedì, quando Luiz Henrique ha accettato l'offerta dello Zenit San Pietroburgo. La società viola considera l'acquisto di un esterno d'attacco una priorità, ma potrebbe prendere tempo per valutare altre opzioni più vantaggiose.

Nonostante la cifra richiesta per Man non sia proibitiva, il club di Commisso ha già affrontato operazioni più impegnative, come quella per Luiz Henrique, sfumata per via di un'offerta irrinunciabile dello Zenit (quasi 50 milioni complessivi). Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/pedulla-chiarisce-ndour-non-e-un-obiettivo-della-fiorentina-non-e-mai-partita-nessuna-trattativa/285893/