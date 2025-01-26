Corriere dello Sport: “Man attende la chiamata, la Fiorentina vuole spendere 10 milioni. Prima via Ikoné e Kouamé”

Fiorentina a caccia di un'alternativa più attraente

Dennis Man attende la Fiorentina, che non ha ancora premuto sull'acceleratore. La richiesta è di 15 milioni ma i viola tengono fede al proprio credo per cui un’attesa uguale minima spesa, e non intendono sborsare più di 8-10 milioni. Nel frattempo si guardano attorno nella speranza di scovare una soluzione più attraente.

Ikoné non è stato convocato per la trasferta di oggi all'Olimpico, esattamente come era successo una settimana fa col Torino: il classe '98 è sul mercato e deve scegliere dove accasarsi. Lo vogliono Paris FC, Trabzonspor, Chicago Fire e Torino. Con i granata c'era la possibilità di concludere uno scambio alla pari tra Christian Kouame e Antonio Sanabria, tuttavia l'ivoriano non sembra convinto e starebbe aspettando l'affondo dell'Empoli che negli ultimi giorni ha alzato il pressing col suo entourage. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-pablo-mari-fiorentina-balla-1-milione-tra-domanda-e-offerta-e-una-richiesta-di-palladino/286222/#google_vignette