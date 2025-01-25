Gazzetta: "Man-Fiorentina, balla 5 milioni con il Parma. Si valutano altri profili"

La Fiorentina sta valutando anche altri profili

Man del Parma rimane un obiettivo della Fiorentina anche se fino ad ora i viola non hanno tentato l'assalto decisivo. A mancare è soprattutto l'intesa economica tra le due società con i gigliati che non vorrebbero spingersi oltre i 10 milioni e i ducali che invece ne chiedono 15. Con il giocatore invece l'intesa sembrerebbe esserci e Man sarebbe disponibile a fare il salto di qualità trasferendosi in riva all'Arno.

Di certo la Fiorentina dovrà cercare un esterno offensivo da qui alla fine del mercato e, oltre al romeno, sta valutando la possibilità di arrivare anche ad altri profili. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-bologna-iling-jr-ha-chiesto-la-cessione-idea-ikone-in-prestito-secco-no-della-fiorentina/286147/