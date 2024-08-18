Man rammaricato per il pareggio con la Fiorentina: "Grande partita, possiamo dire la nostra in Serie A"

L'attaccante del Parma, protagonista di un'ottima partita contro la Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio coi viola

Un suo gol non è bastato a vincere, ma per Dennis Man il Parma ha giocato una grande partita contro la Fiorentina. Ai microfoni di DAZN, l'attaccante crociato ha parlato della prestazione della squadra ducale, con un pizzico di amarezza per il risultato finale. Queste le sue dichiarazioni:

"Secondo me abbiamo fatto una grande partita, con grandi occasioni. Il calcio è così, se non segni prendi gol. Dobbiamo andare avanti e lavorare, ma possiamo dire la nostra in Serie A. Tutta la squadra ha giocato bene, abbiamo lavorato bene e pensiamo al Milan, dobbiamo prepararci". Lo scrive TMW.

LA FIORENTINA CHIEDE NGONGE

https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-ha-chiesto-ngonge-al-napoli-la-risposta-per-ora-e-stata-negativa/264551/