La Fiorentina sta prendendo tempo per Man, c'è qualche obbiettivo di mercato nascosto?

La Fiorentina è a caccia di un esterno destro per rinforzare un reparto in cui giocano due delle più grandi delusioni degli ultimi anni come Ikonè e Colpani. Non era un segreto ne tantomeno un mistero...

La Fiorentina è a caccia di un esterno destro per rinforzare un reparto in cui giocano due delle più grandi delusioni degli ultimi anni come Ikonè e Colpani. Non era un segreto ne tantomeno un mistero che la Fiorentina aveva come grande obbiettivo Luiz Henrique, calciatore del Botafogo che alla fine si è unito allo Zenith San Pietroburgo per 35 milioni di euro.

Il club viola per Luiz Henrique ci ha provato sul serio cercando di abbassare le richieste del Botafogo facendo forza sulla volontà del calciatore di venire a Firenze, ma con 15 milioni di differenza tra l'offerta della Fiorentina e quello dello Zenith la volontà del calciatore conta ben poco. La trattativa era comunque parecchio complessa ed è per questo che la dirigenza viola si era cautelata ed aveva individuato come piano B Dennis Man.

Esterno destro del Parma che l'anno scorso aveva fatto vedere grandi cose in Serie B dopo una carriera in cui non era mai riuscito a mettere in mostra tutte le sue potenzialità. La valutazione che fa il Parma per Man è di circa 15 milioni di euro bonus compresi e la Fiorentina come rivelato anche da Alfredo Pedullà in esclusiva su Passione Fiorentina ha in pugno il calciatore e se volesse potrebbe chiudere l'affare in qualsiasi momento.

Eppure nonostante i dirigenti viola siano al corrente da Venerdì scorso che Luiz Henrique andrà allo Zenith fino ad oggi non si registrano accelerazioni sul fronte Man, che ci sia un altro obbiettivo nascosto nel mercato della Fiorentina su cui Pradè e Goretti stiano lavorando a fari spenti?

Staremo a vedere se nelle prossime ore la Fiorentina chiude l'affare per Man o se verranno fuori altri nomi su quel ruolo lì, fermo restando che il club vuole acquistare un altro centrocampista e un esterno destro

DAZN SU MAN

https://www.labaroviola.com/dazn-la-fiorentina-non-ha-presentato-offerte-al-parma-per-man-diversi-contatti-con-lentourage/285809/