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Ex presidente Man Utd: ''Volevamo Batistuta, ecco perché non lo prendemmo''

L'ex presidente del Manchester United, Martin Edwards, ha svelato a BBC Sport che, in passato, il club avrebbe voluto tesserare Gabriel Omar Batistuta quando vestiva la maglia viola: "Lo volevamo - co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2017 19:19
Ex presidente Man Utd: ''Volevamo Batistuta, ecco perché non lo prendemmo'' -
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L'ex presidente del Manchester United, Martin Edwards, ha svelato a BBC Sport che, in passato, il club avrebbe voluto tesserare Gabriel Omar Batistuta quando vestiva la maglia viola: "Lo volevamo - confessa - ma intendevamo anche abbassare il monte ingaggi e quindi decidemmo di guardare altrove, perché avremmo dovuto corrispondergli uno stipendio troppo alto".

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