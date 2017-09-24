Ex presidente Man Utd: ''Volevamo Batistuta, ecco perché non lo prendemmo''

L'ex presidente del Manchester United, Martin Edwards, ha svelato a BBC Sport che, in passato, il club avrebbe voluto tesserare Gabriel Omar Batistuta quando vestiva la maglia viola: "Lo volevamo - co...

L'ex presidente del Manchester United, Martin Edwards, ha svelato a BBC Sport che, in passato, il club avrebbe voluto tesserare Gabriel Omar Batistuta quando vestiva la maglia viola: "Lo volevamo - confessa - ma intendevamo anche abbassare il monte ingaggi e quindi decidemmo di guardare altrove, perché avremmo dovuto corrispondergli uno stipendio troppo alto".