Corriere dello Sport: “Man è l’alternativa. Pronti 12 milioni più bonus per il Parma. Prossima settimana decisiva”

A lui piacerebbe trasferirsi a Firenze purché gli sia aumentato l'ingaggio da 1,5 milioni netti a stagione

Se entro la prossima settimana non ci sarà una svolta per Luiz Henrique, la Fiorentina si presenterà alla porta del Parma per Dennis Man. I gialloblù, che sono già stati allertati, hanno fissato il prezzo a 15 milioni di euro. I viola, giurano dall'Emilia-Romagna, ne hanno già pronti 12 più bonus. L'esterno rumeno ha un contratto valido fino al 2027, ma questo non toglie che possa partire già nella finestra di mercato attuale.

A lui piacerebbe trasferirsi a Firenze purché gli sia aumentato l'ingaggio da 1,5 milioni netti a stagione. Per adesso il classe '98 ha messo a segno 4 reti e 4 assist in campionato. Man era stato uno dei primi grandi investimenti della proprietà di Kyle Krause, nel gennaio 2021, per 13 milioni più 2 di bonus. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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