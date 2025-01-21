Nazione: “Man-Fiorentina? Può aprirsi la trattativa con il Parma che chiede circa 20 milioni”

Troppi 20 milioni, la Fiorentina non si avvicinerà alla richiesta del Parma

Sfumato Luiz Henrique, passato allo Zenit, ora la Fiorentina è pronta a virare su Dennis Man del Parma. Un nome su cui i viola sono da diversi giorni, ma adesso può davvero aprirsi una trattativa. I ducali hanno alzato la richiesta, pretendendo circa 20 milioni, a fronte dei 12 offerti. L'offerta è migliorabile ma non fino ad accontentare in toto le richieste del club crociato. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/di-marzio-rivela-la-fiorentina-ha-rifiutato-20-milioni-dal-napoli-per-comuzzo-in-estate-altra-offensiva/285622/