Corriere dello Sport: “Man, accordo lontano tra Fiorentina e Parma, nei prossimi giorni nuovi contatti”

La Fiorentina non intende offrire 15 milioni

Dennis Man rimane un obiettivo e nulla più. La Fiorentina non intende assecondare le richieste del Parma, che può liberare l'esterno rumeno per 15 milioni di euro. Mentre i viola sono fermi a 8-10. La sensazione è che il negoziato possa sbloccarsi solo in mancanza di alternative.

Pradè e Goretti temporeggiano nella speranza di trovare una soluzione più appetibile, o comunque più conveniente per rapporto qualità/prezzo. Il giocatore si è già detto pronto a fare il salto di qualità vestendo la maglia viola, e attende novità. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti per cercare un accordo che, a oggi, è assai lontano. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-cristante-fiorentina-ostacolo-ingaggio-da-3-milioni-netti-a-stagione-situazione-difficile/286137/