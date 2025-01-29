La Nazione: "Man sempre più lontano dalla Fiorentina, l'infortunio del giocatore blocca la trattativa"

L'esterno rumeno del Parma è sempre più lontano dalla Fiorentina e la trattativa sembra molto fredda in queste ore

L'esterno rumeno del Parma, Dennis Man, sembra sempre più lontano dalla Fiorentina. Il giocatore sta aspettando i viola perché non ha mai nascosto di gradire la destinazione, però il Parma continua a chiedere 15 milioni per il cartellino e la società gigliata ritiene eccessiva la richiesta dei ducali anche in virtù di un infortunio occorsogli nella gara di domenica a San Siro. Il giocatore è convinto di lasciare il Parma, ma la trattativa tra i due club è praticamente sfumata restando molto difficile.

Fonte: La Nazione

https://www.labaroviola.com/kalinic-quando-finii-la-stagione-a-firenze-volevo-solo-il-milan-perche-era-un-altro-mondo/286656/