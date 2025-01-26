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Man titolare contro il Milan, poi chiede di esser sostituito al 69' per un problema fisico

Dennis Man, finito nella lista dei desideri della Fiorentina in questa sessione di mercato, è sceso in campo dal 1' contro il Milan

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 gennaio 2025 14:39
Man titolare contro il Milan, poi chiede di esser sostituito al 69' per un problema fisico -
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Tra i nomi finiti nella lista dei desideri della Fiorentina nelle ultime settimane di mercato invernale vi è quello di Dennis Man, che oggi, con la maglia del Parma, ha affrontato il Milan a San Siro. L'esterno offensivo dei ducali è uscito chiedendo il cambio allo staff di Fabio Pecchia dopo 69 minuti di gioco, lamentando un fastidio muscolare.

La Fiorentina continua a seguire questo profilo, ma al contempo lavora su altri nomi: come sottolinea l'esperto di mercato, Alfredo Pedullà, il club viola non ha necessità di spendere circa 15 milioni richiesti dal Parma per l'ala rumena. Tuttavia, questa pista è comunque da tenere d'occhio.

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