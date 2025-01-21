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Corriere dello Sport: “Man alla Fiorentina? Il giocatore ha dato l’ok, trattativa ben avviata con il Parma”

Man alla Fiorentina avrebbe un ingaggio sopra 1,5 milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 gennaio 2025 08:29
Corriere dello Sport: “Man alla Fiorentina? Il giocatore ha dato l’ok, trattativa ben avviata con il Parma” -
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La trattativa tra Fiorentina e Parma per Dennis Man può dirsi ben avviata, ci sarebbe anche la disponibilità del giocatore. In viola, Man avrebbe anche un aumento di stipendio rispetto agli attuali 1,5 milioni. D'altro canto, Pecchia era stato chiaro nelle scorse ore, parlando di vero e proprio mal di pancia del suo giocatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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