Di Marzio rivela: "La Fiorentina ha rifiutato 20 milioni dal Napoli per Comuzzo. In estate altra offensiva"

Il Napoli vuole rinforzare il proprio reparto difensivo in vista del futuro.L’acquisto di Alessandro Buongiorno nella scorsa sessione di calciomercato estivo ha assicurato alla società di Aurelio De L...

Il Napoli vuole rinforzare il proprio reparto difensivo in vista del futuro.

L’acquisto di Alessandro Buongiorno nella scorsa sessione di calciomercato estivo ha assicurato alla società di Aurelio De Laurentiis un calciatore di alto rendimento, giovane e italiano. Mancano ancora diversi mesi all’apertura della prossima finestra estiva di trasferimenti ma il Napoli guarda già alla prossima stagione.

In questo senso il profilo sul quale si spinge è quello di Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina. Il Napoli spinge per portare Pietro Comuzzo in Campania durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Un tentativo, in realtà, era già stato fatto in questa finestra.

L’offerta del Napoli è stata di 20 milioni di euro per il difensore italiano classe 2005 ma la risposta della Fiorentina è stata negativa. Il Napoli, però, lo considera molto forte e come potenziale patrimonio dotato di grande futuribilità. Lo scrive Gianluca Di Marzio