Nazione: “Missione Europa compromessa, ma quella salvezza è ormai a portata di mano”

Rialzare la testa, mettersi alle spalle la figuraccia di Londra e sfruttare l’occasione. E se la missione Europa sembrerebbe compromessa, quella salvezza comincia davvero a prendere forma. Mattoncino dopo mattoncino, quell’obiettivo che le statistiche ritenevano impossibile, è ormai a portata di mano. La gara di Lecce potrebbe metterci una pietra sopra, farci dimenticare una stagione sofferta, logorante e travagliata, una stagione fatta di alti, bassi, paure, improvvisi rilanci e nuovi improbabili tonfi. Lo scrive La Nazione.