14 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:48

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Nazione: “Missione Europa compromessa, ma quella salvezza è ormai a portata di mano”

Rassegna Stampa

Nazione: “Missione Europa compromessa, ma quella salvezza è ormai a portata di mano”

Redazione

14 Aprile · 09:03

Aggiornamento: 14 Aprile 2026 · 09:03

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Salvezza? La gara di Lecce potrebbe metterci una pietra sopra

Rialzare la testa, mettersi alle spalle la figuraccia di Londra e sfruttare l’occasione. E se la missione Europa sembrerebbe compromessa, quella salvezza comincia davvero a prendere forma. Mattoncino dopo mattoncino, quell’obiettivo che le statistiche ritenevano impossibile, è ormai a portata di mano. La gara di Lecce potrebbe metterci una pietra sopra, farci dimenticare una stagione sofferta, logorante e travagliata, una stagione fatta di alti, bassi, paure, improvvisi rilanci e nuovi improbabili tonfi. Lo scrive La Nazione.

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