Nazione: “Fortini il giocatore più vicino al rientro: a disposizione contro il Crystal Palace”

Dopo giorni di silenzio (e polemiche), la Fiorentina ha scelto a sorpresa le ore immediatamente precedenti alla sfida con la Lazio per fare il punto sulla situazione dei suoi infortunati. Oltre a pubblicare la lista dei convocati (cosa che, per le sfide casalinghe, il club non era più solito fare da mesi), la società viola ha infatti chiarito non solo che il giocatore più vicino al rientro è Niccolò Fortini (alle prese da oltre tre settimane con dei problemi alla schiena, nello specifico una sindrome retto-adduttoria che tuttavia dovrebbe permettergli di tornare a disposizione tra il match di giovedì contro il Crystal Palace e la trasferta di lunedì a Lecce). Lo scrive La Nazione.