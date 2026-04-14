14 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:48

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Nazione: “Fortini il giocatore più vicino al rientro: a disposizione contro il Crystal Palace”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Fortini il giocatore più vicino al rientro: a disposizione contro il Crystal Palace”

Redazione

14 Aprile · 09:05

Aggiornamento: 14 Aprile 2026 · 09:05

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Fortini ha problemi alla schiena da più di tre settimane

Dopo giorni di silenzio (e polemiche), la Fiorentina ha scelto a sorpresa le ore immediatamente precedenti alla sfida con la Lazio per fare il punto sulla situazione dei suoi infortunati. Oltre a pubblicare la lista dei convocati (cosa che, per le sfide casalinghe, il club non era più solito fare da mesi), la società viola ha infatti chiarito non solo che il giocatore più vicino al rientro è Niccolò Fortini (alle prese da oltre tre settimane con dei problemi alla schiena, nello specifico una sindrome retto-adduttoria che tuttavia dovrebbe permettergli di tornare a disposizione tra il match di giovedì contro il Crystal Palace e la trasferta di lunedì a Lecce). Lo scrive La Nazione. 

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