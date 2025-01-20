Lucas Beltrán suona la carica per superare il momento difficile: "Ora più che mai. Uniti"

L’attaccante argentino prova a spronare squadra e tifosi con un messaggio di unità pubblicato su Instagram, obiettivo rilanciare la stagione

Lucas Beltrán prova a scuotere la Fiorentina in uno dei momenti più complicati della stagione. L’attaccante argentino ha lanciato un messaggio motivazionale attraverso il suo profilo Instagram, pubblicando due Storie emblematiche. Nella prima, una sua foto con la maglia viola è accompagnata dalla frase: "Adesso più che mai". Nella seconda, un'immagine della tifoseria gigliata con l'invito: "Uniti", corredato da un cuore viola.

Con questo gesto, il "Vikingo" cerca di trasmettere fiducia e compattezza in un momento in cui la squadra di Raffaele Palladino fatica a trovare continuità e risultati, una fase buia che preoccupa tifosi e ambiente. Un messaggio chiaro e diretto, che punta a risvegliare l’orgoglio viola e a unire squadra e tifoseria nella stessa direzione, verso l’obiettivo comune di risalire in campionato e difendere le ambizioni stagionali.

Fiorentina, al 20 gennaio ambiente perplesso e preoccupato per il ritardo sul mercato

https://www.labaroviola.com/fiorentina-al-20-gennaio-ambiente-perplesso-e-preoccupato-per-il-ritardo-sul-mercato/285609/