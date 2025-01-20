Speciale sul mercato viola: "Domani vado alla Ferrari con i soldi per la Panda e vi faccio sapere"

Il giornalista de La7 attraverso il suo profilo X esprime le proprie perplessità sulle modalità di (non) far mercato della società viola

Il giornalista e telecronista di La7, Luca Speciale, ha acceso i riflettori sul mercato della Fiorentina con un tweet pungente che non lascia spazio a interpretazioni. Nel suo messaggio social Speciale, prendendo spunto dall'ufficialità del trasferimento del brasiliano Luiz Enrique allo Zenit San Pietroburgo, ha espresso una dura critica verso le modalità con cui il club viola gestirebbe le trattative, accusandolo di offrire sistematicamente cifre decisamente inferiori rispetto alle richieste dei club venditori.

Il tweet, sottolinea anche un aspetto controverso legato alla conseguente narrazione mediatica sulle trattative portate avanti dalla società che sfumerebbero "ad un passo dalla chiusura". Narrazione che, fa intendere il giornalista, servirebbe in qualche modo a deviare l’attenzione dalle reali responsabilità del club nelle mancate operazioni di mercato.

Questa dichiarazione arriva in un momento di forte tensione per i tifosi viola, preoccupati per i risultati negativi dell'ultimo periodo e per l’apparente immobilismo del club sul mercato invernale.

Fiorentina, al 20 gennaio ambiente perplesso e preoccupato per il ritardo sul mercato

https://www.labaroviola.com/fiorentina-al-20-gennaio-ambiente-perplesso-e-preoccupato-per-il-ritardo-sul-mercato/285609/