Nazione evidenzia: “Vanoli? Giusto riconoscergli il merito di aver rimesso in sesto una barca che faceva acqua”

Vanoli l’aveva detto: ci vorrà tempo, servirà pazienza, la salvezza va costruita a piccoli passi, come la costruzione di un fortino marchiato Lego. Aveva ragione e, indipendentemente da quello che sarà il futuro del tecnico viola, è giusto riconoscergli il merito di aver rimesso in sesto una barca che faceva acqua da tutte le parti. Senza tanti titolari, ancora priva di Kean, con una panchina infarcita di giovani, la Fiorentina ha tirato fuori l’orgoglio. Attesa e ripartenza, varchi chiusi e accelerazioni improvvise. E’ stata quasi una viola old style, forse proprio quello che ci voleva per arginare le geometrie della Lazio e portarsi a casa una vittoria forse decisiva. Tutti a Lecce, sì, con otto punti di vantaggio e il cuore molto più leggero. Lo riporta La Nazione.