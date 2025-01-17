Corriere dello Sport: “Man, la Fiorentina ha offerto 12 milioni al Parma. Lui vuole ingaggio sopra 1,5 milioni” 

La Fiorentina si è cautelata opzionando Man, il primo obiettivo è Henrique

Da Parma rimbalzano voci su una proposta della Fiorentina da 12 milioni di euro per Dennis Man, con i ducali che chiederebbero, però, almeno 15 milioni per trattare la cessione dell'esterno. Man ha un contratto fino al 2027 ed è un giocatore importante per i crociati, ma non incedibile, la sensazione quindi è che non ci sarebbero grandi ostacoli. Da parte sua il ventiseienne sarebbe più che entusiasta di vestire la maglia che ha indossato per tanti anni il suo connazionale Adrian Mutu.

Dall'altra parte, però, vorrebbe un incremento dell'ingaggio attuale che si aggira intorno al milione e mezzo netto a stagione. La prossima settimana sarà tutto più chiaro, con i viola che nel frattempo attendono di affondare il colpo per Luiz Henrique anche se, non essendo un'operazione semplice, si sono cautelati opzionando Man. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/bucciantini-su-luiz-enrique-costa-tanto-adattamento-difficile-dubito-possa-far-la-differenza/284989/