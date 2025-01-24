Nazione: “Man? Si complica. C’è l’accordo sull’ingaggio con la Fiorentina, distanza di 5 milioni con il Parma”

Man era il piano B di Henrique ma rischia di saltare anche lui

Ore di riflessioni in casa Fiorentina. I piani per l'attacco, giorno dopo giorno, stanno prendendo vie sempre più diverse dai piani iniziali del club di Rocco Commisso. Il piano A era Luiz Hernique, passato allo Zenit per 35 milioni di euro. Così Pradè ha virato sul piano B, Dennis Man del Parma. Ma non sembra uno scenario semplice da sbloccare.

Lo stallo tra la Fiorentina e il Parma per il fantasista romeno è sempre più totale. Pradè mette sul piatto 10 milioni di euro, il Parma ne chiede 15. Servirà un passo in avanti da parte di entrambe le parti per trovare un accordo, che a oggi sembra essere lontano. La Fiorentina ha già un accordo di massima con il giocatore per quanto riguarda l'ingaggio. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/repubblica-svela-commisso-a-breve-e-atteso-a-firenze-fara-sentire-la-sua-presenza-a-dirigenza-e-giocatori/286011/