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Corriere Fiorentino: “Cessione Kayode in stand-by. La Fiorentina accetta di lasciarlo partire solo in prestito secco”

Le trattative per Kayode si sono raffreddate

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2025 09:03
Corriere Fiorentino: “Cessione Kayode in stand-by. La Fiorentina accetta di lasciarlo partire solo in prestito secco” -
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Sul fronte Kayode, le trattative si sono raffreddate perché la Fiorentina accetta solo prestiti secchi, bloccando ipotesi come Parma o Coulibaly. Infine, si parla di un possibile interesse per Insigne, ma al momento restano solo voci. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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