Gazzetta: “La Roma piomba su Kayode, non vale più 25 milioni ma 15. Inoltre guadagna poco”

Ranieri vuole un terzino, il primo nome è quello di Kayode

La Roma piomba su Kayode. Claudio Ranieri infatti, avrebbe chiesto a Ghisolfi di intervenire in difesa, soprattutto sulla fascia destra. E il primo nome è proprio quello del giovane terzino azzurro della Fiorentina.

Il valore del giocatore sarebbe calato e non di poco. In estate valeva 25 milioni, tanto che la Fiorentina ne rifiutò 20 dal Brentford. E adesso per una cifra intorno ai 15 può partire. Inoltre, guadagna solo 500 mila euro e sarebbe un'operazione favorevole per le casse giallorosse. C'è però concorrenza per Kayode. Anche il Parma sarebbe molto interessato, tanto da inserire Coulibaly nella trattativa. Il giovane terzino piace alla Fiorentina di Palladino. L'attuale giocatore viola però, potrebbe preferire Roma alla squadra di Pecchia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/di-marzio-kayode-sempre-piu-vicino-al-parma-coulibaly-puo-finire-alla-fiorentina/284089/