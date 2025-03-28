Comuzzo e Kayode i giovani italiani che valgono di più in serie A. Costano 25 e 18 milioni di euro

La Fiorentina può sorridere. Tra gli under 20 italiani spiccano due grandi talenti viola, sono Comuzzo a Kayode

La Fiorentina si gode i giovani italiani più costosi della serie A. Infatti, secondo quanto rivela Transfermarkt, Comuzzo e Kayode, rispettivamente classe 2005 e 2004, sono tra gli under 20 di nazionalità italiana che valgono di più in serie A tra quelli di proprietà delle squadre del massimo campionato. Comuzzo infatti ha un valore di 25 milioni di euro, mentre Kayode 18 milioni. Ecco la classifica completa