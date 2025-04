L’allenatore del Brentford su Kayode: “L’ho tolto perchè ammonito, ricordiamoci che ha vent’anni…”

L’allenatore del Brentford, Thomas Frank, ha parlato positivamente dell’esordio da titolare in Premier League di Michael Kayode, nella vittoria per 4-2 contro il Brighton. Il calciatore è in prestito dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Queste le parole del suo attuale allenatore dopo la partita:

“Credo abbia offerto una prestazione solida. Dobbiamo ricordarci che si tratta di un ragazzo di vent’anni, alla sua prima presenza nella massima serie inglese. È normale provare un po’ di nervosismo, e il suo unico obiettivo era fare bene. Sono soddisfatto di ciò che ha mostrato in campo. Con il passare dei minuti, si è inserito meglio nella partita. Penso che, se non avesse ricevuto quel cartellino giallo, lo avrei lasciato in campo più a lungo. Ma non volevo correre quel piccolo rischio…”.