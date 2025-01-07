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Corriere dello Sport: “Parisi verrà ceduto, c’è il Milan. Kayode? Vuole più minutaggio, occhio alla Roma”

Parisi e Kayode sono i principali indiziati a lasciare la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2025 08:14
Corriere dello Sport: “Parisi verrà ceduto, c’è il Milan. Kayode? Vuole più minutaggio, occhio alla Roma” -
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Fabiano Parisi e Michael Kayode sono i principali candidati a lasciare la Fiorentina nel mercato di gennaio. Parisi, insoddisfatto del poco spazio in campo, ha espresso chiaramente il desiderio di giocare con più continuità. Nonostante abbia rifiutato il Como, rimane nel mirino di club come Milan e Fenerbahce, interessati già nei mesi scorsi.

Kayode, classe 2004, cerca una destinazione che gli garantisca maggiore minutaggio. La Premier League sembra l'opzione più concreta, con Brighton e Brentford interessati, ma anche la Roma ha mostrato un timido interesse. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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