Corriere dello Sport: "Kayode-Brentford si può fare. Ikonè? Intrigato dal Paris"
Kayode ed Ikonè potrebbero salutare la Fiorentina
Nel frattempo il Brentford a spingere per Michael Kayode, che potrebbe uscire in prestito con opzione. Al di là della formula, comunque, la destinazione più concreta per il terzino piemontese è proprio la Premier League, da dove la scorsa estate fioccarono le offerte che però si scontrarono con la volontà del presidente Rocco Commisso di trattenere un ragazzo di grande prospettiva. Il quale, in virtù del poco spazio avuto a disposizione quest'anno, vuole cambiare aria. Jonathan Ikoné, infine, aspetta un passo in avanti concreto da parte del Paris FC, squadra che lo intrigherebbe. Lo scrive il Corriere dello Sport.
https://www.labaroviola.com/nazione-kayode-brentford-in-prestito-oneroso-ipotesi-controriscatto-la-fiorentina-vuole-tenere-il-controllo/285265/