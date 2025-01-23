Moreno, video-indizio su IG: "Imparare e migliorare". Sarà lui il vice Dodò sulla destra?
Il difensore argentino ha pubblicato su instagram un post dove lo si vede disimpegnarsi egregiamente sulla fascia nella gara col Napoli
Matias Moreno con un post su Instagram ha regalato quello che potrebbe essere un indizio in chiave mercato. Con la cessione di Kayode al Brentford infatti il centrale argentino potrebbe emergere come l’alternativa ideale a Dodô sulla fascia destra, portando freschezza, dinamismo e una nuova prospettiva al gioco.
Il giovane talento al di là del grave errore sul rigore concesso ha dimostrato col Napoli di avere le qualità necessarie per affrontare questa sfida: velocità, visione di gioco e una grande determinazione lo rendono un candidato perfetto per ritagliarsi uno spazio da protagonista. Con Dodô attualmente titolare indiscusso, Moreno potrebbe quindi rappresentare una soluzione preziosa per garantire un'alternativa funzionale a Palladino senza dover acquistare un altro specialista nel ruolo.
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