Corriere dello Sport: “Brighton e Brentford vogliono Kayode a titolo definitivo. Ikonè? C’è il Paris FC”

I nomi in uscita dalla Fiorentina sono sicuramente tre

Tre nomi in uscita dalla Fiorentina: Kayode, Ikone e Christensen. Per quanto riguarda il primo, il terzino classe 2004 cerca spazio e opportunità che nei prossimi mesi a Firenze potrebbe non avere: su di lui sono vigili Brighton e Brentford, che lo vorrebbero a titolo definitivo, mentre la Fiorentina vorrebbe tenere l'ultima parola sul futuro del calciatore.

Ikone piace un po' a tutti, ma dall'Italia (dove alla finestra rimangono Bologna, Como e Torino) non ci sono offerte concrete. La squadra che si sta muovendo con maggior forza è il Paris Fc, ma il francese dovrebbe accettare di scendere in Ligue 2. Chi sembra invece deciso a scendere di categoria è Oliver Christensen, ancora a Firenze ma a un passo dal Paderborn (Zweite Bundesliga). Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-man-la-fiorentina-ha-offerto-12-milioni-al-parma-lui-vuole-ingaggio-sopra-15-milioni/285014/