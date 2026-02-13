Kayode migliore in campo contro l’Arsenal, il suo allenatore: “A Gattuso dico che è fortissimo in difesa”

Gennaro Gattuso probabilmente sta guardando anche a lui, impegnato com’è nel fare l’Italia per gli spareggi mondiali di fine marzo. Nel caso il ct non avesse ancora Michael Kayode sul suo taccuino, Keith Andrews, l’allenatore dell’azzurro al Brentford, è pronto a fare una telefonata di raccomandazione. “A Gattuso se lo sentissi direi di Michael cose che sono sicuro sa già: che è un buon giocatore, che sta giocando con continuità a un livello davvero alto. È molto giovane e sta giocando con una grande maturità” racconta Andrews rispondendo a una domanda della Gazzetta dello Sport dopo l’1-1 con l’Arsenal, in cui Kayode è stato il migliore in campo.

Il 21enne sbarcato in Premier a gennaio 2025 proveniente dalla Fiorentina, in questa stagione il giocatore di movimento con più minuti in campionato del Brentford, contro l’Arsenal si è fatto notare soprattutto per le sue rimesse laterali lunghe. Sono la sua arma segreta, quella in cui è di gran lunga il migliore della Premier, quelle che hanno permesso alle Bees di generare quel caos organizzato di cui Andrews sentiva avessero bisogno per fare gol ai Gunners, per metterli in difficoltà. Kayode lo ha fatto così bene che da una sua rimessa lunga, al 71’, è nato il gol del pareggio di Keane Lewis-Potter.

L’azzurro però non è stato il migliore in campo solo per quei suoi lanci lunghi che, dopo che lui ha asciugato metodicamente il pallone prima di rimetterlo in gioco, hanno generato il caos nell’area dell’Arsenal. “È riduttivo valutare Michael solo per le sue rimesse laterali: sono solo una piccola parte del suo gioco – ha continuato Andrews -. Sta costantemente evolvendo e difensivamente è fortissimo, incredibile per il modo in cui affronta gli esterni d’attacco avversari. E fa tutto questo con un sorriso costantemente stampato in faccia. È un piacere lavorare con lui”. Lo scrive la Gazzetta dello sport