Amoruso: "Palladino non può credere di sostituire Bove con Sottil, è in un momento di confusione"

L'ex difensore di Fiorentina e Bari ha parlato di vari temi legati alla Fiorentina ed al suo momento di difficoltà

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso che ha toccato vari temi legati al mondo della Fiorentina come la cessione di Kayode: "Questa cessione ti crea dei problemi perché adesso va sostituito, dato che sennò resti solo con Dodo e mi sembrerebbe un azzardo. Più cessioni fai, più acquisti devi fare, è ovvio, poi Kayode era un giocatore cresciuto in viola e promettente. Ultimamente è calato, ma resta un ottimo giocatore. Adesso sei corto in quella porzione di campo e va sostituito senza sbagliare."

Su Gudmundsson: "Non so cosa aspettarmi da lui, da quando è qui non ha mai fatto 90 minuti interi. Anche domenica non ha fatto una partita eccezionale, meglio di altre ma nulla di che. Non l'avrei tolto perché è l'unico uomo di fantasia che hai e hai messo Beltran che non è né carne né pesce e non cambia nulla."

Su Palladino: "A lui manca Bove poi va in conferenza e ti dice che lo sostituisce con Sottil. Uno fa il centrocampista e l'altro è un esterno, è normale che le cose non vadano bene, non puoi fare un cambio del genere vuol dire che sei in confusione. Ho visto la formazione contro il Napoli e ho creduto che fosse impazzito perché non puoi improvvisare la difesa a 3 contro di loro, qualsiasi strategia tu abbia in mente, infatti hai preso una mazzata che ti ha demoralizzato molto ed ora è difficile uscirne perché domenica hai una partita difficilissima e tu non stai affatto bene."

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