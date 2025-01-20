Corriere dello Sport: “Kayode via in prestito con diritto di riscatto a 17 milioni. Ikonè? C’è il Paris. Richardson all’addio”

La Fiorentina valuta le uscite a centrocampo

La Fiorentina valuta le uscite a centrocampo, con Amir Richardson desideroso di giocare di più. Il club sta considerando un prestito con opzione per garantirgli maggiore minutaggio e crescita.

Intanto, Michael Kayode è vicino alla Premier League: il Brentford propone un prestito con diritto di riscatto a 17 milioni, mentre la Fiorentina riflette. Jonathan Ikoné, invece, ha rifiutato l'offerta dei Chicago Fire ed è corteggiato dal Paris FC, che lo attira con un progetto ambizioso e una proposta economica allettante. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-kayode-il-brentford-ha-pronti-18-milioni-ma-occhio-allajax-cristante-operazione-possibile/285501/