Rimpianto Kayode per la Fiorentina: sta stupendo la Premier. Ritorni lo esalta: "Parlano tutti di lui"

Lo scout Andrea Ritorni parla a Tuttomercatoweb del super avvio di stagione dell'ex terzino viola Michael Kayode.

Kayode sta facendo benissimo in Premier League questa stagione. L'ex terzino della Fiorentina si è messo in mostra con grandi prestazioni al Brentford, giocando sempre titolare nelle gare disputate fino ad adesso. A Tuttomercatoweb ha parlato Andrea Ritorni, capo scouting dell'agenzia di Claudio Vigorelli, procuratore di Kayode. Ecco le sue dichiarazioni: "Sta andando alla grande, ha avuto un grande exploit. Michael ha impressionato entrambi gli allenatori che ha avuto fino ad ora in Inghilterra."

Sul tormentone che lo riguarda: "Si parla della 'rimessa alla Kayode', ci sono allenatori che stanno costruendo moduli offensivi attorno a questa tecnica: sembra tutte le volte di avere un angolo a favore. Non mi sorprende il clamore attorno a lui."

Riguardo al futuro: "Penso possa presto fare un altro salto di qualità, Michael ha il potenziale per giocare in un top team."

Un pensiero sulla Fiorentina: "Kayo è legatissimo alla Fiorentina e gli dispiace vederla in difficoltà, è ancora legatissimo all'ambiente e agli ex compagni."