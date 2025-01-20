TMW: "Per Kayode il Brentford offre il diritto di riscatto a 17 milioni, c'è anche l'Ajax interessato"

Michael Kayode è in procinto di lasciare la Fiorentina da qui a pochi giorni è ormai non è di certo un mistero, ma non fa neppure troppo notizia. D'altronde per un profilo così giovane come il classe...

Michael Kayode è in procinto di lasciare la Fiorentina da qui a pochi giorni è ormai non è di certo un mistero, ma non fa neppure troppo notizia. D'altronde per un profilo così giovane come il classe 2004, reduce peraltro da una prima stagione da professionista (la scorsa con Italiano) travolgente per precocità e presenze, rimanere sempre e comunque all'ombra di Dodo, vero e proprio inamovibile di Palladino, non è né facile né indicato. Ed è normale che il cartello 'vendesi' apposto su un profilo come il suo possa attirare interessamenti da ogni parte d'Europa.

Nella giornata di ieri infatti vi abbiamo tratteggiato un forte interessamento di Brentford e Brighton per Kayode, ma le due 'piccole più grandi' d'Inghilterra (per questo anno in realtà si sta candidando con forza il Nottingham Forest dell'ex Milenkovic) non sono le uniche ad essere pronte a puntare sul 20enne laterale con forti prospettive d'azzurro. Secondo quanto appreso, infatti, Kayode piace molto anche all'Ajax dell'italiano Farioli. Più defilate invece le plausibili destinazione italiane: con il Parma i discorsi non si sono mai sviluppati, la Roma nel frattempo ha virato su Rensch.

La Fiorentina nel frattempo sta però trattando l'uscita di Kayode con destinazione Premier League, in prestito con diritto di riscatto per un incasso potenziale complessivo da oltre 17 milioni di euro. Per riuscire ad assicurarselo e strapparlo all'Inghilterra, l'Ajax dovrà farsi convincente. Intanto Kayode è stato escluso dai convocati ieri col Torino, al pari di Ikoné. Motivi di mercato, l'ha confermato anche Palladino parlando di scelta del club. Lo scrive Tuttomercatoweb

PEDULLA SU CASTROVILLI

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