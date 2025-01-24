Ds Brentford: "La formula per Kayode ci agevola e ci permette di metterlo alla prova in Premier"

Micheal Kayode è un nuovo calciatore del Brentford. Dopo l'ufficialità, il direttore sportivo, Phil Giles, commenta così l'acquisto e la formula trovata per portare il terzino italiano dalla Fiorentin...

Micheal Kayode è un nuovo calciatore del Brentford. Dopo l'ufficialità, il direttore sportivo, Phil Giles, commenta così l'acquisto e la formula trovata per portare il terzino italiano dalla Fiorentina ai Bees: "Prima di rendere l'accordo permanente (a partire da quest'estate), la struttura stessa dell'operazione fatta con la Fiorentina ci agevola. Essa ci permette, da un lato, di integrare il ragazzo nella squadra e nella Premier League e di metterlo, allo stesso tempo, alla prova".

PALLADINO: “SPOGLIATOIO UNITO, LA SOCIETÀ SA LE MANCANZE NELLA SQUADRA. LA LAZIO NON È DECISIVA PER ME”

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