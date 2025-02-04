Corriere dello Sport: “Voto 7 al mercato della Fiorentina, rispettate le esigenze di Palladino. Kayode? Peccato”

L'unica cessione pesante è quella di Kayode

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha dato 7 al mercato di gennaio della Fiorentina di Raffaele Palladino. I movimenti di Pradè sono adeguati alle esigenze di Palladino. Folorunsho ha già preso il posto di Bove con un inizio più che incoraggiante, Fagioli è il last minute, Ndour renderà più ricco il centrocampo sul piano dinamico, Pablo Marì darà una mano in difesa quando, con la Conference League, aumenteranno gli impegni. L'unica cessione pesante è quella di Kayode al Brentford, anche se in questa stagione non ha avuto spazio a Firenze.

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