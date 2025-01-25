Kayode al Brentford è il dodicesimo italiano più prezioso acquistato in Premier

Michael Kayode è un nuovo calciatore del Brentford. Il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica dei calciatori italiani più preziosi al momento del trasferimento della storia acquis...

Michael Kayode è un nuovo calciatore del Brentford. Il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica dei calciatori italiani più preziosi al momento del trasferimento della storia acquistati da un club di Premier League. E l'ormai ex terzino della Fiorentina è dodicesimocon un valore di 18 milioni di Euro. La classifica è dominata dalla coppia Tonali-Jorginho che al momento del loro passaggio oltremanica avevano un valore stimato di 50 milioni. Terzo gradino del podio per Calafiori (45 milioni), mentre in quarta posizione c'è Moise Kean, acquistato dall'Everton aveva un valore di circa 40 milioni.

PALLADINO GARANTISCE: “SO CHE LA SOCIETÀ HA DELLE TRATTATIVE APERTE MA NON DOBBIAMO AVERE FRETTA”

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