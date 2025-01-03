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Corriere Fiorentino: “La Roma piomba su Kayode ma solo se disposta ad accettare un prestito secco”

Grandi manovre per i terzini della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2025 10:05
Corriere Fiorentino: “La Roma piomba su Kayode ma solo se disposta ad accettare un prestito secco” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Ma non solo a sinistra sono in ponte grandi manovre, almeno a giudicare dai rumors intorno a Kayode. Dopo il Brentford e le voci su un interesse del Parma, dove i viola considerano Coulibaly una contropartita valida, l'ultima opzione sarebbe rappresentata dalla Roma, a patto che i giallorossi siano disposti ad accettare un prestito secco. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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