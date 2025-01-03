Corriere Fiorentino: “La Roma piomba su Kayode ma solo se disposta ad accettare un prestito secco”

Grandi manovre per i terzini della Fiorentina

Ma non solo a sinistra sono in ponte grandi manovre, almeno a giudicare dai rumors intorno a Kayode. Dopo il Brentford e le voci su un interesse del Parma, dove i viola considerano Coulibaly una contropartita valida, l'ultima opzione sarebbe rappresentata dalla Roma, a patto che i giallorossi siano disposti ad accettare un prestito secco. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-pablo-mari-alla-fiorentina-intanto-ha-messo-in-vendita-la-casa-i-due-club-parleranno-il-13-gennaio/283179/