Kayode: “Quanto mi manca Firenze, a fine carriera andrò a viverci. Bove? Sono contento per lui”

È intervenuto ai microfoni di Sky Sport Kayode, l’ex terzino della Fiorentina e militante al Brentford, raccontando la sua esperienza a Firenze e mettendola a confronto con quella attuale di Londra.

Ha iniziato l’intervista con un bellissimo ricordo di Firenze: “Con la lingua qui va benissimo. Quando sono arrivato già me la cavavo, dopo un anno a parlarlo tutti i giorni ormai riesco a comunicare con tutti senza problemi. Londra è una citta totalmente diversa rispetto a Firenze e Torino. Molto più caotica, ma bella da vivere. Torino me la sono goduta poco, ci andavo di fatto solo per gli allenamenti quando ero nelle giovanili della Juve. Firenze invece è una citta di cui sono innamorato, in quattro anni mi sono trovato benissimo. Penso che a fine carriera andrò proprio a viverci”.



Si dice che tu abbia avuto contatti con il ct Gattuso, conferma?

“Sì, devo dire che ci siamo sentiti. La scelta ovviamente rimane a lui. lo ho ancora l’età per giocare in Under 21, sono giovane, non ho fretta. Ovviamente se dovesse arrivare una chiamata per entrare nel giro della qualificazione al Mondiale sarebbe un sogno, come credo sarebbe per chiunque. Ma rimango tranquillissimo a riguardo”

Inghilterra è tornato Bove, al Watford; l’ha sentito?

“Non ancora, ma sicuramente ci vedremo. Posso solo che essere contento per lui, perché immagino quanto sia stato difficile il suo percorso. Finalmente tornerà a fare la cosa che ama di più. E in un Paese e in un campionato bellissimo. Il Watford è un club di alto livello, per tanti anni è stato in

Premier, credo sia un’ottima scelta per riassaporare il campo. Ci sarà occasione per andare allo stadio a tifarlo”.