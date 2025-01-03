Nazione: “Parisi e Kayode verranno ceduti dalla Fiorentina solo su loro richiesta”

Parisi e Kayode sono apprezzati sul mercato

Per quanto riguarda la difesa, ci sono riflessioni in corso su Kayode e Parisi, apprezzati sul mercato. Tuttavia, la Fiorentina non intende cedere i due giocatori, a meno che non siano loro a richiedere una cessione. In caso di necessità, il club continua a monitorare Coulibaly del Parma, capace di giocare su entrambe le fasce. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-ikone-e-kouame-in-uscita-la-fiorentina-apre-ad-un-prestito-con-diritto-di-riscatto-a-fine-stagione/283205/#google_vignette