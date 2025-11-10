10 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:56

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Don Backy: “Piccoli è meglio di Kean che di testa non segna nemmeno a porta vuota, non rifará mai 20 gol”

Radio

Don Backy: “Piccoli è meglio di Kean che di testa non segna nemmeno a porta vuota, non rifará mai 20 gol”

Redazione

10 Novembre · 15:43

Aggiornamento: 10 Novembre 2025 · 15:43

TAG:

De GeadodoFiorentinakayodeKeanpiccoli

Condividi:

di

Don Backy, cantautore e tifoso della Fiorentina, ha parlato della situazione in casa Fiorentina soffermandosi sul duo Kean-Piccoli.

Il cantautore e tifoso viola Don Backy è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, durante la trasmissione “Viola Amore Mio”, commentando l’ultima prestazione della Fiorentina e alcune scelte tecniche della squadra:

“Ieri si è visto qualche segnale incoraggiante – ha spiegato –. C’erano più corsa, più triangolazioni riuscite, finalmente i giocatori riuscivano a smarcarsi dall’uomo. È chiaro che Vanoli è arrivato solo da due giorni, quindi non si poteva pretendere troppo, ma almeno li ha spronati a impegnarsi di più. Non mi è piaciuto Dodo: non è il giocatore dell’anno scorso, non lo farei più giocare. E resta un errore aver ceduto Kayode, oggi sarebbe titolare. La squadra è quella che è. Ieri siamo stati anche un po’ sfortunati, ma pure fortunati: De Gea è imbattibile tra i pali, uno dei migliori al mondo, ma nelle uscite mostra ancora qualche limite. Gli manca il coraggio di dire ‘quella palla è mia’: in quei casi il portiere deve imporsi.

Ho sempre creduto in Piccoli, anche quando veniva criticato nelle prime partite. Ha fisico, visione di gioco e sa muoversi bene. Anche se qualche gol lo sbaglia, è sempre nel posto giusto. Non è un bidone, anzi: sono convinto che segnerà sempre di più. È stato un ottimo acquisto. Per me Piccoli può tranquillamente prendere il suo posto. Non ho mai pensato che Kean potesse arrivare a 20 gol stagionali: è limitato sotto porta, e di testa praticamente non incide. Piccoli invece sì, può fare male anche di testa, aiuta la squadra, torna indietro. Ha qualcosa in più. Può diventare il centravanti del futuro della Fiorentina”.

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio