Corriere Fiorentino: “La Fiorentina deve fare cassa. Kouamè? Si spera in offerte cash. Parisi e Kayode in bilico”
La Fiorentina deve anche fare cassa
A cura di Redazione Labaroviola
17 gennaio 2025 08:38
Da qui, comunque, la necessità di fare cassa, ed ecco perché per Kouame prima di approfondire col Torino l'idea di scambio con Sanabria si spera nell'arrivo di offerte cash (ci pensano Cagliari, Empoli e Venezia), così come per Ikone (che piace allo stesso Toro e al Como) la speranza è che cambi idea, e accetti le avances dei Chicago Fire. Restano in bilico, inoltre, le posizioni di Parisi (che però la Fiorentina non vorrebbe dare) e Kayode, sul quale resiste l'interesse di Parma e Roma. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-man-la-fiorentina-ha-offerto-12-milioni-al-parma-lui-vuole-ingaggio-sopra-15-milioni/285014/