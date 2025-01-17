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Corriere Fiorentino: “La Fiorentina deve fare cassa. Kouamè? Si spera in offerte cash. Parisi e Kayode in bilico”

La Fiorentina deve anche fare cassa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 gennaio 2025 08:38
Corriere Fiorentino: “La Fiorentina deve fare cassa. Kouamè? Si spera in offerte cash. Parisi e Kayode in bilico” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Da qui, comunque, la necessità di fare cassa, ed ecco perché per Kouame prima di approfondire col Torino l'idea di scambio con Sanabria si spera nell'arrivo di offerte cash (ci pensano Cagliari, Empoli e Venezia), così come per Ikone (che piace allo stesso Toro e al Como) la speranza è che cambi idea, e accetti le avances dei Chicago Fire. Restano in bilico, inoltre, le posizioni di Parisi (che però la Fiorentina non vorrebbe dare) e Kayode, sul quale resiste l'interesse di Parma e Roma. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-man-la-fiorentina-ha-offerto-12-milioni-al-parma-lui-vuole-ingaggio-sopra-15-milioni/285014/

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