Corriere Fiorentino: “La Fiorentina deve fare cassa. Kouamè? Si spera in offerte cash. Parisi e Kayode in bilico”

La Fiorentina deve anche fare cassa

Da qui, comunque, la necessità di fare cassa, ed ecco perché per Kouame prima di approfondire col Torino l'idea di scambio con Sanabria si spera nell'arrivo di offerte cash (ci pensano Cagliari, Empoli e Venezia), così come per Ikone (che piace allo stesso Toro e al Como) la speranza è che cambi idea, e accetti le avances dei Chicago Fire. Restano in bilico, inoltre, le posizioni di Parisi (che però la Fiorentina non vorrebbe dare) e Kayode, sul quale resiste l'interesse di Parma e Roma. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-man-la-fiorentina-ha-offerto-12-milioni-al-parma-lui-vuole-ingaggio-sopra-15-milioni/285014/